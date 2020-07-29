بعد الثراء الفاحش والمريب عليهم.. تحذير من خطر فوضى إعلانات مشاهير مواقع التواصل

حذّر عدد من أعضاء مجلس الشورى من تجاوزات بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي عبر تقديم محتويات غير أخلاقية، وتحويل تلك المنصات إلى ساحات للنزاعات والتشهير.
وتطرق الأعضاء إلى قضايا مماثلة حدثت في بعض الدول المجاورة، أظهرت فيها التحقيقات تورط المشاهير في عمليات غسل أموال، وظهور ثراء فاحش ومريب عليهم.
ودعا الأعضاء إلى وضع إطار حاكم لضبط أنشطة مشاهير مواقع التواصل، ووضع نظام للإعلانات يمنع تبادل الأموال بطريقة مضللة، ويمنع الجرائم المعلوماتية، ويقضي على خطر فوضى الإعلانات.
وأوضح الأعضاء، وفقا لـ”الرياض”، أن بعض مشاهير التواصل يقومون بإعلانات ودعايات تحمل أساليب خداع وتضليل أثرت على المستهلكين، داعين إلى تفعيل نظام التجارة الإلكترونية الذي يتضمن منظومة من الأحكام توفّر الحماية اللازمة للتعاملات.
وشدد الأعضاء على ضرورة تعزيز حوكمة الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإسراع بتطوير الأنظمة السارية الأخرى المتعلقة بنشاطات وممارسات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، كنظام المطبوعات والنشر، واللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني لضبط محتوى مواقع التواصل، وتشديد الرقابة.