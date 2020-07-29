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أخبار الخرج > جمعية البر الخيرية بمحافظة #الخرج تستقبل لحوم الأضاحي في جميع الفروع
29/07/2020   6:04 م

جمعية البر الخيرية بمحافظة #الخرج تستقبل لحوم الأضاحي في جميع الفروع

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أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة ⁧‫#الخرج‬⁩ تستقبل لحوم الأضاحي في جميع فروعنا‬

‫ودعت الجميع للتواصل مع الفروع الاتصال بالأرقام التالية:

جمعية البر الخيرية بمحافظة #الخرج تستقبل لحوم الأضاحي في جميع الفروع

أخبار الخرج
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