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أخبار محلية > بالفيديو.. عمليات تعقيم مناطق مرور الحجاج في الحرم المكي
29/07/2020   9:27 م

بالفيديو.. عمليات تعقيم مناطق مرور الحجاج في الحرم المكي

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رصدت قناة “الإخبارية”، في تقرير تليفزيوني نشرته اليوم (الأربعاء)، جانباً من عمليات تعقيم المناطق التي يمر أو مر بها الحجاج أثناء تأديتهم طواف القدوم في الحرم المكي.

وأظهر التقرير التليفزيوني أحد أفراد فرق التعقيم أثناء قيامه برش الممرات والأماكن التي تم لمسها من قبل الحجاج، وذلك لضمان موسم حج خالٍ من العدوى.

كما أشارت “الإخبارية” إلى جهود رئاسة الحرمين في تركيب ألفي عمود إنارة على جانبي الطريق المؤدي للحرم المكي، والتي تم تزويدها بمراوح الرذاذ لتخفيف درجة الحرارة.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. عمليات تعقيم مناطق مرور الحجاج في الحرم المكي

أخبار محلية
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