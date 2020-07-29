متحدث “الصحة”: الخدمات الصحية مواكبة للحجاج خلال رحلتهم في أداء المناسك

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، مساء اليوم (الأربعاء)، عن استعدادات الوزارة لموسم الحج الحالي، وذلك خلال المؤتمر المشترك مع وزارة الداخلية.
وأكّد العبدالعالي على مواكبة الخدمات الصحية وطواقمها لرحلة الحجاج خلال أداء المناسك، حيث تم توفير قائد صحي لكل مجموعة إحرام، والتأكد من الحالة الصحية للحجاج عند طواف القدوم وسعي الإفاضة، والتأكد من جاهزية العيادات الطبية عند نقل الحجاج لأبراج منى.
فيما لم تسجل الوزارة أي إصابات بكورونا أو غيره من الأمراض المؤثرة على الصحة العامة بين الحجاج، فقد وفّرت 6 مستشفيات و51 عيادة و200 سيارة إسعاف و62 فريقاً ميدانياً تضم 8 آلاف كادر بشري. وفق “أخبار 24”.
فيديو | متحدث #الصحة: توفير الرعاية الصحية لجميع الحجاج بكل الأوقات#الإخبارية #بسلام_آمنين pic.twitter.com/cAYJ2TXOPY
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 29, 2020
فيديو | متحدث #الصحة: يتم دائما التأكد من الحالة الصحية للحجاج #الإخبارية #بسلام_آمنين pic.twitter.com/3ExKkvKx6K
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 29, 2020