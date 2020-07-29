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أخبار محلية > “الصحة” تعلن اكتمال استعداداتها لخدمة الحجاج في يوم عرفة
29/07/2020   9:29 م

“الصحة” تعلن اكتمال استعداداتها لخدمة الحجاج في يوم عرفة

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أعلنت وزارة الصحة اكتمال استعداداتها لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات يوم غدٍ (الخميس) التاسع من شهر ذي الحجة.

وجهّزت الوزارة مرافق صحية في عرفات تضم عيادات عامة يعمل بها أطباء أسرة واستشاريو باطنة، إضافةً إلى تمريض متخصص في العناية المركزة، وأيضاً مجهزة للتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري، إضافةً إلى أجهزة إنعاش قلبي رئوي، والعناية مركزة.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك مستشفى متنقل في مشعر عرفة، وكذلك العيادات المتنقلة في مشعر مزدلفة، وذلك طوال يوم عرفة لخدمة الحجاج حتى مغادرتهم. وفق “أخبار 24”.

كما أعدت “الصحة” مخيما متكاملا في مشعر عرفة لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

“الصحة” تعلن اكتمال استعداداتها لخدمة الحجاج في يوم عرفة

أخبار محلية
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