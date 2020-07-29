المقدم “الشلهوب” يستعرض الموجز الأمني لليوم الثامن من ذي الحجة

استعرض المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، الموجز الأمني لليوم الثامن من ذي الحجة 1441هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وقال إن الجهات الأمنية استكملت أعمالها المتعلقة بيوم التروية، حيث أشرفت على انتقال الحجاج من مساكنهم في مكة المكرمة إلى ميقات السيل الكبير للتلبية بالحجّ والتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، ثم التوجه إلى مقرات سكنهم في مشعر منى.
وأكد الشلهوب أن كل هذه الإجراءات تمت في مواعيدها المحددة دون تسجيل أي ملاحظات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بموسم حج هذا العام. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن قيادة أمن الحج استكملت خططها لتسهيل تصعيد الحجاج إلى عرفات، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية مستمرة في فرض الطوق الأمني على المشاعر المقدسة لضبط محاولي التسلل والحج دون تصريح، وتطبيق العقوبات عليهم.
وأهاب الشلهوب بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات والأنظمة والابتعاد عن حرم المشاعر المقدسة، مؤكداً أن الجهات الأمنية مستمرة في تطبيق الإجراءات الخاصة بالمخالفين حتى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.