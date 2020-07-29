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أخبار محلية > أمانة الرياض تحدد مواقع المسالخ المخصصة لذبح الأضاحي
29/07/2020   9:32 م

أمانة الرياض تحدد مواقع المسالخ المخصصة لذبح الأضاحي

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جهّزت أمانة منطقة الرياض 63 منشأة لذبح الأضاحي ما بين مسالخ ثابتة وأخرى متنقلة ومطابخ مرخصة بالقرب من كافة الأحياء السكنية في أرجاء العاصمة.

وتقع المسالخ الثابتة في 7 مواقع ضمن نطاق أحياء المروة والمونسية والسعادة والمروج والعريجاء والعزيزية والمصانع، وبطاقة استيعابية تبلغ 4,3 ألف ذبيحة في الساعة.

وتتوزع المسالخ المتنقلة في 10 مواقع، تشمل أحياء الفواز والحائر والمشاعل ورماح ونمار وظهرة لبن والعارض والملقا والسلي والجنادرية، إضافة إلى المطابخ المرخصة البالغ عددها 46 مطبخًا.وفق “أخبار 24”.

وخصصت الأمانة الـمـوقـع الإلـكـتـرونـي للاستدلال على مواقع المسالخ والمطابخ المرخصة بجانب معرفة أقرب الأماكن لشراء الأضاحي وذبحها.

أمانة الرياض تحدد مواقع المسالخ المخصصة لذبح الأضاحي

أخبار محلية
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