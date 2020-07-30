بالصور.. مبيعات سوق التمور بالخرج تتجاوز حاجز ٥ طن في يومه السابع

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تجاوزت مبيعات سوق التمور والذي تنظمه بلدية محافظة الخرج في يومه السابع حاجز ٥ طن من التمور ، والتي بدورها تقوم بلدية محافظة الخرج بالحرص على اتباع التعليمات والإجراءات التنظيمية للسوق وكذلك الإجراءات الإحترازية لمكافحة فايروس كورونا .
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج