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أخبار الخرج > بالصور.. مبيعات سوق التمور بالخرج تتجاوز حاجز ٥ طن في يومه السابع
30/07/2020   6:13 ص

بالصور.. مبيعات سوق التمور بالخرج تتجاوز حاجز ٥ طن في يومه السابع

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تجاوزت مبيعات سوق التمور والذي تنظمه بلدية محافظة الخرج في يومه السابع حاجز ٥ طن من التمور ، والتي بدورها تقوم بلدية محافظة الخرج بالحرص على اتباع التعليمات والإجراءات التنظيمية للسوق وكذلك الإجراءات الإحترازية لمكافحة فايروس كورونا .

بالصور.. مبيعات سوق التمور بالخرج تتجاوز حاجز ٥ طن في يومه السابع

أخبار الخرج
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