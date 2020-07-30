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أخبار الخرج > مرور الخرج يستعد لعيد الاضحى المبارك بانتشار ملحوظ بمواقع الازدحام
30/07/2020   6:22 ص

شملها الأسواق التجارية والأغنام

مرور الخرج يستعد لعيد الاضحى المبارك بانتشار ملحوظ بمواقع الازدحام

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انتشرت دوريات المرور بمحافظة الخرج اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وتركز الانتشار في أماكن الازدحام والاسواق التجارية واسواق الأغنام والمواقع المؤقتة للبيع والذبح .

تأتي هذه الجهود بإشراف ومتابعة مدير المرور المكلف المقدم ناصر الدوسري .

مرور الخرج يستعد لعيد الاضحى المبارك بانتشار ملحوظ بمواقع الازدحام

أخبار الخرج
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