مرور الخرج يستعد لعيد الاضحى المبارك بانتشار ملحوظ بمواقع الازدحام

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انتشرت دوريات المرور بمحافظة الخرج اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وتركز الانتشار في أماكن الازدحام والاسواق التجارية واسواق الأغنام والمواقع المؤقتة للبيع والذبح .
تأتي هذه الجهود بإشراف ومتابعة مدير المرور المكلف المقدم ناصر الدوسري .
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج