نشرت دارة الملك عبد العزيز فيلمًا ملونًا باللغة العربية يوثق رحلة الحج قبل 57 عاماً من خلال قناتها على “يوتيوب”.
وتضمن مشاهد وصورًا للحجاج وهم يؤدون مناسك الحج، ويتنقلون بالحافلات وراجلين بين منى ومزدلفة وعرفات.
ووثّق وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية آنذاك، ومنها طائرات للخطوط الجوية السعودية، والتي كانت تحط رحلة منها كل دقيقتين في مطار جدة تحمل الحجاج.
وظهر في الفيلم الملك فيصل بن عبد العزيز عندما كان ولياً للعهد، أثناء استقباله ووداعه رؤساء بعثات الحج ومشاركته في غسل الكعبة، حيث كان مسؤولاً مباشرًا عن الإشراف على سير شؤون الحج والحجاج بتكليف من الملك سعود بن عبدالعزيز لظروفه الصحية.
وفق “أخبار 24”.