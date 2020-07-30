أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم (الأربعاء)، اكتمال تنفيذ المهام الأمنية لتسهيل انتقال الحجاج من منى إلى عرفات فجر اليوم التاسع من ذي الحجة.
وأكد الشلهوب اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج في ظلّ إجراءات مشددة تضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج في مختلف المواقع.
وأوضح أن عمليات نقل الحجاج تتم عبر الحافلات وفق تنظيم خاصّ يحقق التدابير الاحترازية.
وشدد الشلهوب على أن الجهات الأمنية تفرض طوقاً محكماً على المشاعر لمنع الدخول إليها أو التواجد فيها دون تصريح، وذلك حتى نهاية موسم الحج. وفق “أخبار 24”.