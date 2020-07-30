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أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة” تنفذ حملة “خطة الدفاع” للتوعية بالاحترازات الوقائية خلال العيد
30/07/2020   6:29 ص

بالفيديو.. “الصحة” تنفذ حملة “خطة الدفاع” للتوعية بالاحترازات الوقائية خلال العيد

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بدأت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تنفيذ حملة توعوية تحت شعار #خطة_الدفاع في العيد، وذلك تزامناً مع عيد الأضحى وما يتخلله من مناسبات اجتماعية ولقاءات أسرية.

وتهدف الحملة إلى توعية أفراد المجتمع كافة بأهمية الاستمرار في التقيد الاحترازات الوقائية والحرص على عدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي، وأهمية غسل اليدين وتعقيمهما ولبس الكمامات.

وتتضمن الحملة عددا من التصاميم والإنفوجرافيك ومقاطع الفيديو التوعوية التي ستُنشر في حساب الوزارة على “تويتر” وعبر المنصة التوعوية “عش بصحة”.وفق “أخبار 24”.

وحظي الفيديو الأول الذي نشرته الوزارة عبر حسابها على “تويتر” بتفاعل كبير، حيث علقت عليه جميع حسابات أندية دوري المحترفين بعد اتباعه الجانب الرياضي في التوعية.

بالفيديو.. “الصحة” تنفذ حملة “خطة الدفاع” للتوعية بالاحترازات الوقائية خلال العيد

أخبار محلية
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