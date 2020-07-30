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أخبار المناطق > طقس اليوم.. توقعات بهطول أمطار رعدية على بعض المناطق
30/07/2020   6:30 ص

طقس اليوم.. توقعات بهطول أمطار رعدية على بعض المناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الخميس)، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة.

وذكرت الهيئة في تقريرها أن الحالة المناخية تشمل مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، في حين تتكون سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والرياض.

وأضافت أن حفر الباطن ورفحاء قد تسجلان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة، بـ49 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 17 درجة مئوية. وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. توقعات بهطول أمطار رعدية على بعض المناطق

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