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أخبار محلية > بالفيديو.. هطول أمطار على الحرم المكي تزامناً مع تغيير كسوة الكعبة المشرفة
30/07/2020   6:32 ص

بالفيديو.. هطول أمطار على الحرم المكي تزامناً مع تغيير كسوة الكعبة المشرفة

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هطلت مساء أمس (الأربعاء)، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مكة المكرمة وضواحيها والمشاعر المقدسة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار.   

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول الأمطار على المسجد الحرام بالعاصمة المقدسة، وذلك تزامناً مع تغيير كسوة الكعبة المشرفة.

 

بالفيديو.. هطول أمطار على الحرم المكي تزامناً مع تغيير كسوة الكعبة المشرفة

أخبار محلية
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