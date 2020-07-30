بالفيديو.. هطول أمطار على الحرم المكي تزامناً مع تغيير كسوة الكعبة المشرفة

هطلت مساء أمس (الأربعاء)، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مكة المكرمة وضواحيها والمشاعر المقدسة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول الأمطار على المسجد الحرام بالعاصمة المقدسة، وذلك تزامناً مع تغيير كسوة الكعبة المشرفة.
فيديو | الأمطار تتهاطل على #المسجد_الحرام تزامناً مع تغيير كسوة الكعبة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/ZAuZIM2rQT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 29, 2020
#فيديو 🎥
أمطار #الحرم_المكي
اليوم #الأربعاء 8 ذي الحجة 1441هـ
.#بسلام_آمنين #مكه_الان pic.twitter.com/bQ47ECfcFe
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) July 29, 2020
فيديو | تغيير #كسوة_الكعبة المشرفة تحت زخات المطر #بسلام_آمنين #الإخبارية pic.twitter.com/gzsp9fNim9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 29, 2020