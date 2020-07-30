 صورتان لخيام الحجاج في مشعر منى قبل نحو 87 عاماً

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورتين قديمتين لمشعر منى تظهران كيف كان شكل خيام حجاج بيت الله الحرام قبل أكثر من 80 عاماً.
وأظهرت الصورتان التي يعود تاريخ إحداهما لعام 1354 هـ (1935 م) والثانية لعام 1352 هـ (1934 م)، خيام الحجاج وقد نصبت بالطرق البدائية، كما تظهر مجموعة من السيارات المخصصة لنقل الحجاج، وقد توقفت في المكان المخصص لها.
جدير بالذكر أن حجاج بيت الله الحرام سيتوجهون اليوم (الخميس) بعد أداء صلاة الفجر إلى مشعر عرفات لأداء أحد أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، ثم يتوجهون بعد أذان المغرب إلى مشعر مزدلفة.