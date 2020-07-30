مصادر: خبر سار للهلال بشأن “إدواردو” قبل أيام من الديربي

ذكرت مصادر أن إصابة لاعب نادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو التي تعرّض لها في العضلة الضامة، تعد مطمئنة ولن تمنعه من التواجد مع فريقه في لقاء الديربي أمام النصر يوم الأربعاء المقبل.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن الجهاز الطبي في النادي يشرف بنفسه على علاج اللاعب، كما أن مدرب الفريق، الروماني رازفان لوشيسكو يتابع باهتمام تقارير إصابة إدواردو التي تعرّض لها خلال المعسكر الإعدادي لفريقه.
جدير بالذكر أن الهلال سيلتقي النصر في أولى مباريات الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد استئناف المسابقة، وذلك في الخامس من أغسطس المقبل على ملعب الملك فهد الدولي.