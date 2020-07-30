يروي الداعية الإسلامي الأمريكي سامي الجداوي” صاموئيل شرابشر”، قصة إسلامه أثناء وجوده بالمملكة، ضمن مشاركته في مشروع لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، يشرف عليه الدكتور صافي قصقص، إذ كان دوره يقتصر على تصحيح المفردات الخاصة باللغة الإنجليزية.
وقال “شرابشر” إنه لم يقرأ القرآن سابقا ولم تكن لديه أي فكرة عن الإسلام، وقيل له في أمريكا قبل مجيئه إلى المملكة، إنها بلد خطير، مضيفا أنه عندما وصل إلى المملكة في 2011، استقر في سكنه ولم يخرج منه وكان يخشى السير في الطريق.
وذكر خلال فيديو بثته “قناة السعودية”، أنه عندما أراد الذهاب لشراء الطعام، فوجئ بحفاوة الاستقبال من جانب المواطنين، دون سابق معرفة، مضيفا وعيناه تذرفان الدموع، أنه شعر بالصدمة من ترحيب الناس به، حيث إنهم كانوا يستقبلونه بالأحضان، ويدعونه لتناول العشاء واحتساء الشاي والقهوة.
وأبان “شرابشر”أنه كان يقرأ كل ليلة فصولًا من الترجمة الإنجليزية للقرآن الكريم ، ويدون بعض الأسئلة، ليطرحها على الدكتور “قصقص”، حتى أعلن إسلامه في يونيو 2012.
وتابع الجداوي، أديت فريضة الحج عام 2013، وكان ذلك يمثل نعمة كبيرة في حياتي، لأنه بمثابة تطهير روحي، وغفران لكل الخطايا التي اقترفتها، مضيفا أنه سعيد جدا ويشعر بالفخر كونه مسلما.
وفق “أخبار 24”.