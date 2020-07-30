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اخبار رياضية > “الفريح” عن بطولات النصر: مهما فعلوا لن يطمسوا الحقيقة
30/07/2020   6:19 م

“الفريح” عن بطولات النصر: مهما فعلوا لن يطمسوا الحقيقة

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كشف الإعلامي الرياضي، عبدالرحمن الفريح، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تمكن من تحقيق 17 بطولة دوري، على مدار تاريخ المسابقة.

واستعان “الفريح” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، بصورة لنادي النصر بعنوان “الدوري 17 بمختلف مسمياته”، عند تتويج النصر بلقب النسخة الاستثنائية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال “الفريح” وفق “أخبار 24” : “النصر 17دوري بجميع المسمّيات.. شاء من شاء، ابى من ابى، زعق من زعق، صاح من صاح.. مهما فعلوا لن يطمسوا الحقيقة”.

“الفريح” عن بطولات النصر: مهما فعلوا لن يطمسوا الحقيقة

اخبار رياضية
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