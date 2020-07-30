ماذا قدم الهلال والنصر في تجاربهما الودية استعدادًا لموقعة ديربي الرياض؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بكلٍ من نادي الهلال والنصر، بكل قوة لاستئناف منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد توقفها منذ مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وخاض الهلال والنصر 5 مباريات تجريبية ضمن تحضيراتهما للمواجهة الحاسمة والمرتقبة التي ستجمعهما، في الخامس من أغسطس المقبل، في قمة مباريات الجولة الـ23 من دوري المحترفين.
ونجح الهلال متصدر جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، في حسم الفوز بـ4 مباريات وتعادل في واحدة، حيث أدى مباراتين مع أندية دوري المحترفين فاز الأولى أمام التعاون بهدف وحيد، وفاز على الفيحاء بثلاثية نظيفة.
بينما فاز الهلال على الطائي بهدفين دون مقابل، وتعادل في مباراة وحيدة أمام الشعلة بهدفين لمثلهما، قبل أن يختتم مبارياته الودية ضمن معسكره التحضيري برباعية أمام الرياض، وتمكن لاعبوه من تسجيل 12 هدفاً، فيما استقبلت الشباك الزرقاء هدفين.
من جانبه، شهدت مباريات النصر وصيف جدول الدوري، مواجهتين مع فرق المحترفين، وخسر النصر أمام الفتح بثلاثية وأمام الرائد بمثلها، وجاء فوزه على أندية الأنوار بنتيجة كبيرة (10- 1) والشعلة بهدف دون رد والدرعية 2-1. وفق “أخبار 24”.
وسجل لاعبو النصر 16 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 8 أهداف، وتواجه البرتغالي روي فيتوريا مشكلة دفاعية قبل مواجهة الديربي الحاسمة، حيث افتقد الفريق لقلب الدفاع البرازيلي مايكون إلى جانب عدم جاهزية الثنائي عمر هوساوي وعبدالله مادو بالشكل الأمثل.