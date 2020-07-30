قرار من اتحاد الكرة يهدد الأهلي بالحرمان من “المؤشر”

كشفت مصادر صحفية، أن اتحاد كرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، أرسل تعميما لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، بشأن اللاعبين المنتهية عقودهم.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “عكاظ”، إن تعميم اتحاد كرة القدم، جاء فيه أن آخر موعد لاستقبال طلبات تمديد عقود اللاعبين المنتهية عقودهم مع أنديتهم هو يوم الإثنين المقبل.
وأضافت المصادر، أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي سلمان المؤشر، يعتبر من بين عدد من اللاعبين الذين لم يصلوا إلى اتفاق مع أنديتهم لتجديد عقودهم المنتهية.
وأوضحت أن الجهاز الفني في النادي الأهلي بقيادة المدرب فلادان، سيكون مجبراً على استبعاد المؤشر من قائمته التي ستستكمل الموسم في حال لم يتوصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب على تجديد عقده قبل الموعد النهائي الذي يوافق يوم الإثنين المقبل.