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اخبار رياضية > “التمديد أو المخالصة”.. النصر يمهل “مايكون” 24 ساعة لتحديد موقفه
30/07/2020   6:20 م

“التمديد أو المخالصة”.. النصر يمهل “مايكون” 24 ساعة لتحديد موقفه

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قالت مصادر إن إدارة نادي النصر أمهلت البرازيلي مايكون بيريرا المحترف بصفوف الفريق، 24 ساعة فقط من أجل التوصل لاتفاق مع إدارة نادي غلطة سراي التركي.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن النصر طالب اللاعب بالتواصل مع النادي التركي واتخاذ أحد قرارين؛ إما تمديد إعارته مع النصر حتى الخامس من أكتوبر المقبل، أو أن يقوم النادي بشراء المدة المتبقية من عقده مع غلطة سراي الذي ينتهي في يونيو 2021 وإجراء مخالصة نهائية.

وأضافت أن إدارة النصر ستوقع مع اللاعب البرازيلي عقداً لمدة عامين في حال نجاحه في إجراء مخالصة، مشيرة إلى أن مايكون طلب منحه مزيداً من الوقت للجلوس مع النادي التركي.  

“التمديد أو المخالصة”.. النصر يمهل “مايكون” 24 ساعة لتحديد موقفه

اخبار رياضية
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