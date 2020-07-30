مصادر تكشف تفاصيل صادمة في عقد رعاية الاتحاد الجديد

كشفت مصادر صحفية، عن قيام الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي، مضطرة للموافقة على توقيع عروض استثمارية بأسعار رمزية في خطوة غير مسبوقة في تاريخ النادي.
وأوضحت عكاظ، أن قيمة العقد الموقع للراعي الرئيسي على صدر قميص الفريق الكروي الأول بلغ 5 ملايين ريال لثماني مباريات، بواقع 625 ألف ريال للمباراة الواحدة.
وأشارت إلى أن القيمة المالية للقميص الاتحادي أقل بأضعاف مضاعفة من عقد “نو” الموقع في عهد إدارة الرئيس السابق المهندس لؤي ناظر، بما يقارب 60 مليون ريال للموسم الرياضي الواحد بواقع مليوني ريال للمباراة الواحدة.
وأكدت، أن الاتحاد وافق على شرط الشركة الراعية الجديدة، والذي ينص على اعتبار العقد ملغى في حال هبوط الفريق الكروي الأول، لمصاف أندية الدرجة الأولى.
ويأتي هذا في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي، حيث تسعى الإدارة لتأمين رواتب العاملين المتأخرة التي تصل إلى خمسة أشهر، إلى جانب توفير مكافآت الفوز للاعبي الفريق الكروي الأول من أجل تحفيزهم لتحقيق الانتصارات والابتعاد عن شبح الهبوط.