صراع على القمة وصفقات عالمية.. 7 أحداث جعلت موسم دوري المحترفين لا يُنسى

شهدت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجاري (2019-2020) العديد من الأحداث الاستثنائية، قبل توقف البطولة منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، وهو الأمر الذي جعل هذا الموسم استثنائيا لا يُنسى.
ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الموسم الحالي من دوري المحترفين برصيد 51 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر، فيما يحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 39 نقطة والأهلي رابعا برصيد 37 نقطة.
ونلقي الضوء خلال السطور التالية، على أبرز 7 أحداث جعلت الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لا يُنسى، وفقًا للحساب الرسمي لدوري المحترفين:
1- استراتيجية دعم الأندية وحوافز استثنائية
شهد شهر يوليو إعلان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في حفل حظي بحضور بهيج ومتابعة كبيرة، عن استراتيجية دعم الأندية التي بموجبها خصصت الدولة مبلغ 1.6 مليار ريال، في إطار جهود تحفيز الأندية على تحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في نشر الرياضات المختلفة.
2- صراع ثنائي متواصل على القمة
نجح نادي النصر في حسم لقب الدوري الموسم السابق، بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي الهلال، بعد منافسة شرسة طوال الموسم، ولذا كان الدافع كبيراً لبطل آسيا للعودة إلى القمة، وهو ما حدث بالفعل، إذ يتصدر الهلال جدول الترتيب حالياً بفارق ست نقاط عن حامل اللقب، ولا يزال اللقب في الملعب، حيث تتبقى ثماني جولاتٍ كاملة على النهاية،
3- صفقات عالمية واهتمام إقليمي ودولي
أصبح دوري المحترفين إحدى البطولات الجاذبة لنجوم الكرة العالمية بفضل التنافسية الشديدة والشغف الجماهيري الذين تتمتع بهما المسابقة، وفي الأعوام القليلة الماضية ساهم انتداب أسماء كبيرة مثل الفرنسي بافيتيمبي جوميز، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، المغربي نور الدين امرابط، النيجيري أحمد موسى في رفع أسهم البطولة وزيادة شعبيتها.
واستمر هذا التوجه في موسم 2019-2020 الذي شهد تعاقد الأندية مع لاعبين دوليين مثل الألماني ماركو مارين، الإيفواري ويلفريد بوني، الكاميروني أرنود دجوم، وتجاوز عدد اللاعبين الأجانب الذين تواجدوا في انطلاقة النسخة الحالية 115 لاعباً، يمثلون أكثر من 40 جنسية.
4- ثلاثي صاعد يشارك في المحترفين للمرة الأولى
صنعت أندية أبها وضمك والعدالة تاريخاً لها بصعودها من دوري الدرجة الأولى إلى الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2019-2020، حيث شارك كل منها في دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، لتضيف للبطولة طابعاً خاصاً.
5- دوري المليون مشجع
كسر موسم 2019-2020 الرقم القياسي في عدد الجماهير الحاضرة للمباريات في نصف الموسم الأول، وذلك ببلوغ المتفرجين أكثر من مليون مشجع ومشجعة حضروا أول 120 مباراة من البطولة في مدرجات 12 ملعباً استضافت مباريات الـ 16 نادياً المشاركين في الدوري. وفق “أخبار 24”.
6- توقف الدوري وتفاعل جماهيري متواصل
جائحة كورونا تسببت في توقف الدوري لأكثر من أربعة أشهر، ولكن حماس الجماهير واهتمامهم وتفاعلهم مع البطولة لم يتوقف للحظة، فجمهور الفرق المتنافسة استمر في التعبير من خلال شبكات التواصل عن شغفه بفريقه ولاعبيه والتشوق لعودة المباريات.
7- العودة للتدريبات واستئناف الدوري
مع تواصل جهود المؤسسات العامة في عودة الحياة لطبيعتها، أعلنت وزارة الرياضة بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين واتحاد الكرة عن عودة التدريبات الجماعية في 21 يونيو مع استئناف مباريات الدوري في 4 أغسطس على أن تُختتم البطولة في 9 سبتمبر، كما أعلنت الرابطة عن موعد انطلاق الموسم الجديد 2020-2021 ليكون يوم 16 أكتوبر المقبل.