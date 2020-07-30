نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > توسعة تاريخية.. مشروع جسر الجمرات صُمم ليستوعب 5 ملايين حاج بتكلفة 4.2 مليار ‏ريال
30/07/2020   6:24 م

توسعة تاريخية.. مشروع جسر الجمرات صُمم ليستوعب 5 ملايين حاج بتكلفة 4.2 مليار ‏ريال

+ = -
937

يعد جسر الجمرات من أبرز المشروعات في مشعر منى الذي ‏بلغت تكلفته أكثر من 4.2 مليار ريال وتبلغ طاقته الاستيعابية ‏‏300 ألف حاج في الساعة ويبلغ طوله 950 مترا وعرضه 80 مترًا ‏وصمم على أن تكون أساسات المشروع قادرة على تحمل 12 ‏طابقا.‏

وصمم الجسر لاستيعاب 5 ملايين حاج في المستقبل، ويتكون ‏من 5 طوابق تتوفر بها جميع الخدمات المساندة لراحة ضيوف ‏الرحمن بما في ذلك نفق أرضي لنقل الحجاج بحيث يفصل حركة ‏المركبات عن المشاة، ويبلغ ارتفاع الدور الواحد 12مترًا‎ .

ويشتمل المشروع على 3 أنفاق وأعمال إنشائية مع إمكانية ‏التطوير المستقبلي، كما يشتمل على 11 مدخلاً للجمرات و12 ‏مخرجاً في الاتجاهات الأربعة، إضافة إلى تزويده بمهبط لطائرات ‏مروحية لحالات الطوارئ وأنفاق أرضية ونظام تبريد متطور ‏يعمل بنظام التكييف الصحراوي يضخ نوعاً من الرذاذ على ‏الحجاج والمناطق المحيطة بالجمرات مما يسهم في خفض درجة ‏الحرارة إلى نحو 29 درجة‎ . وفق “أخبار 24”.

وتضمن المشروع إنشاء أنفاق لحركة المركبات تحت الأرض ‏لإعطاء مساحة أكبر للمشاة في منطقة الجسر ومخارج للإخلاء ‏عن طريق 6 أبراج للطوارئ مرتبطة بالدور الأرضي والأنفاق ‏ومهابط الطائرات، فيما أسهم تصميم أحواض الجمرات ‏والشواخص بطول 40 مترا بالشكل البيضاوي في تحسن ‏الانسيابية وزيادة الطاقة الاستيعابية للجسر، مما ساعد على الحد ‏من أحداث التدافع والازدحام بين الحجاج أثناء أداء شعيرة رمي ‏الجمرات‎ .‎

توسعة تاريخية.. مشروع جسر الجمرات صُمم ليستوعب 5 ملايين حاج بتكلفة 4.2 مليار ‏ريال

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885104704.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.