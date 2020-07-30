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أخبار محلية > لأول مرة.. روبوت إلكتروني يقدم خدمة الفتاوى في مسجد نمرة (صور)
30/07/2020   6:26 م

لأول مرة.. روبوت إلكتروني يقدم خدمة الفتاوى في مسجد نمرة (صور)

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أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خدمة “روبوت الفتوى ‏الإلكتروني”، لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية لضيوف الرحمن في ‏إطلاق يُعَد الأول في مجال تقديم الفتاوى والاستشارات الشرعية، ‏تحقيقًا للبروتوكولات الصحية وتطبيقا لقرار التباعد المكاني‎.

وتتيح هذه الخدمة المتجولة في مسجد “نمرة”، التواصل المباشر ‏عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بوزارة ‏الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتقديم الفتاوى بكل يُسر ‏وسهولة عن بعد وبشكل ذكي وبعدة لغات‎.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تطبيق أفضل ‏الممارسات التقنية العالمية، في إطار مواكبة رؤية المملكة ‏‏2030، وتطبيق البروتوكولات الصحية لحج هذا العام الاستثنائي‎.‎

روبوت إلكتروني يقدم خدمة الفتاوى في مسجد نمرة

وفق “أخبار 24”.

لأول مرة.. روبوت إلكتروني يقدم خدمة الفتاوى في مسجد نمرة (صور)

أخبار محلية
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