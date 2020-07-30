لأول مرة.. روبوت إلكتروني يقدم خدمة الفتاوى في مسجد نمرة (صور)

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خدمة “روبوت الفتوى الإلكتروني”، لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية لضيوف الرحمن في إطلاق يُعَد الأول في مجال تقديم الفتاوى والاستشارات الشرعية، تحقيقًا للبروتوكولات الصحية وتطبيقا لقرار التباعد المكاني.
وتتيح هذه الخدمة المتجولة في مسجد “نمرة”، التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتقديم الفتاوى بكل يُسر وسهولة عن بعد وبشكل ذكي وبعدة لغات.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تطبيق أفضل الممارسات التقنية العالمية، في إطار مواكبة رؤية المملكة 2030، وتطبيق البروتوكولات الصحية لحج هذا العام الاستثنائي.
شاهد.. روبوت للإجابة على فتاوى واستفسارات الحجاج في #عرفات #بسلام_آمنين#عرفات_الآن
عبر:@H_alsufayan pic.twitter.com/hWCB2B56U9
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 30, 2020
وفق “أخبار 24”.