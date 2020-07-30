نشر المحامي سعود بن قويد مقطع فيديو للمعتقل في السجون الأمريكية المبتعث خالد الدوسري، ظهر فيه وهو يجيب على أسئلة وجهتها له امرأة عن ظروفه في السجن وعن أسرته.
وأظهر الفيديو المرأة وهي توجه أسئلة للدوسري عن سبب نقله من سجن انديانا إلى بولوك بولاية لويزيانا، فأجاب بأنه نقل إلى هناك في شهر فبراير الماضي وأنه ظن أنه سيسافر للسعودية، لكنه لا يدري متى.
وأجاب بأنه يعيش في زنزانة بمفرده، وليس له أصدقاء كما أنه ليس لديه أسرة ولم يتحدث مع والديه من قبل، وأنه لم يحاول الاتصال بهما، وأجاب بالنفي على عدة أسئلة أخرى تتعارض مع المكالمة التي أذيعت قبل فترة بينه وبين والدته.
ودلل المحامي من التسجيل المرئي على أن حالة خالد الدوسري الصحية متردية، بدليل عدم معرفته بأسرته وأن جميع إجاباته تحت تأثير المرض النفسي وأنه ليس له صلة بالواقع.
وفق “أخبار 24”.