نشرت جمعية حماية المستهلك قائمة بالأنشطة التجارية المُلزمة بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني، ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
وجاء ضمن القائمة: المطاعم، والبوفيهات، أنشطة الوجبات السريعة، وسيارات الآيس كريم، والسيارات المتجولة لبيع الأغذية، ومحلات شوي الأسماك والمأكولات البحرية.
كما ضمت مطاعم تقديم وجبات الطعام وإعداد الولائم، وشركات تجهيز الطعام كتموين الطائرات والبواخر، وخدمات تقديم الطعام في المرافق الرياضية وغيرها، والكوفي شوب.
وشملت، محلات سمكرة ودهان السيارات، وإصلاح ماكينات السيارات، وتلميع السيارات، وغسيل وتشحيم السيارات، وأنشطة مراكز خدمات وصيانة السيارات، ومحلات البنشر، وأنشطة إصلاح إلكترونيات وتكييف السيارات.
وفق “أخبار 24”.