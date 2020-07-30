وزير الحج يعلن نجاح تصعيد “الحجيج” إلى مشعر عرفات وفق الإجراءات الوقائية

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، نجاح خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر “عرفات”، وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.
وأوضح أن الحجيج وصلوا إلى مسجد نمرة في الوقت المحدد وذلك لأداء صلاتي الظهر والعصر وحضور خطبة عرفة، مفيداً أنه تم إعداد مخيمات لضيوف الرحمن في مشعر عرفات منذ وقت مبكر، وتم تجهيزها بجميع الخدمات، التي تساعدهم على تأدية نسكهم بسهولة وطمأنينة، ووفق الإجراءات الصحية والتباعد المكاني.
وأبان أن حجاج بيت الله الحرام سيمكنون من الوقوف على جبل الرحمة، ومع غروب شمس هذا اليوم ستتم النفرة – إلى مشعر مزدلفة على أفواج متفرقة، وذلك بحسب البروتوكولات الصحية.
وجدد التأكيد على أن المحددات الصحية هي المحدد الرئيسي في عملية اختيار حجاج الموسم الحالي، حيث حُدد 70% للمقيمين داخل المملكة و%30 للمواطنين السعوديين، واقتصر على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا؛ وذلك تقديرًا لجهودهم في خدمة المجتمع. وفق “أخبار 24”.
وعن البروتوكولات الصحية والتوعوية التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام، أبان أن الوزارة استخدمت الرسائل النصية لضمان معرفة الحجاج لجميع البروتوكولات الصحية للالتزام بها، إضافة إلى خضوع الحجيج إلى “العزل المنزلي” فور ترشيحهم من قبل وزارة الحج والعمرة لمدة 7 أيام.