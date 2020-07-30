وزير الداخلية الكويتي يتقدم ببلاغ ضد نفسه للتحقيق معه في تهم التربح من منصبه

أعلن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، تقدمه ببلاغ ضده نفسه للنائب العام للتحقيق معه في الاتهامات التي وجهها له النائب في مجلس الأمة الكويتي شعيب المويزري، عن التربح المادي من منصبه.
وقال الوزير رداً على الاستجواب الذي تقدم به النائب، إن قضايا التعدي على المال العام لا يجب الاكتفاء بالمساءلة السياسية فقط، لذا تقدمت ببلاغ اليوم للنائب العام عما ورد في المحور الأول من استجواب النائب شعيب المويزري من اتهامي بالتربح من منصبي لإتاحة مساءلتي جزائياً وتقديم شهادته.
ودعا الصالح النائب المويزري إثبات ما يدعيه من اتهامات له باستغلاله للمنصب والتربح منه، أمام مجلس الأمة والقضاء، لافتاً أنه سيسلم الثلاثاء القادم لمجلس الأمة طلب استيضاح عن الاستجواب.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن الإثنين الماضي تسلمه استجواباً من النائب المويزري ضد الوزير، يشمل ثلاثة محاور هي (التربح من المنصب الوزاري، مخالفة استعمال صلاحية السلطة، وتزوير وعبث بقيد الناخبين)، ومن المقرر أن يدرج في جدول جلسات البرلمان الأسبوع القادم.