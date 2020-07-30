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أخبار محلية > شاهد.. نفرة الحجيج من عرفة إلى مزدلفة وسط إجراءات احترازية عالية
30/07/2020   11:38 م

شاهد.. نفرة الحجيج من عرفة إلى مزدلفة وسط إجراءات احترازية عالية

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بدأ حجاج بيت الله الحرام نفرة الحجيج من مشعر عرفة إلى مشعر “مزدلفة” في الحافلات لصلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، والمبيت بها هذه الليلة، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا المستجد.

و”مزدلفة” هي ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج في رحلة الحج، حيث تقع بين مشعري منى وعرفة، ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي، يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. نفرة الحجيج من عرفة إلى مزدلفة وسط إجراءات احترازية عالية

أخبار محلية
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