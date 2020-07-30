شاهد.. نفرة الحجيج من عرفة إلى مزدلفة وسط إجراءات احترازية عالية

بدأ حجاج بيت الله الحرام نفرة الحجيج من مشعر عرفة إلى مشعر “مزدلفة” في الحافلات لصلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، والمبيت بها هذه الليلة، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا المستجد.
و”مزدلفة” هي ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج في رحلة الحج، حيث تقع بين مشعري منى وعرفة، ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي، يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.
فيديو | حافلات تقل ضيوف الرحمن إلى مشعر #مزدلفة بعد وقوفهم بـ #عرفة #الإخبارية #بسلام_آمنين #يوم_عرفه1441 pic.twitter.com/AOO0vC4r4S
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 30, 2020
وفق “أخبار 24”.