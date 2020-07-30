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أخبار محلية > بالفيديو.. خادم الحرمين أثناء خروجه من مستشفى التخصصي اليوم بعد شفائه
30/07/2020   11:42 م

بالفيديو.. خادم الحرمين أثناء خروجه من مستشفى التخصصي اليوم بعد شفائه

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أظهر مقطع فيديو لحظة خروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الخميس من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالشفاء.

كان الديوان الملكي قد أعلن اليوم الخميس مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية، عقب إجراء عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة.

بالفيديو.. خادم الحرمين أثناء خروجه من مستشفى التخصصي اليوم بعد شفائه

أخبار محلية
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