بالفيديو.. خادم الحرمين أثناء خروجه من مستشفى التخصصي اليوم بعد شفائه

أظهر مقطع فيديو لحظة خروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الخميس من المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالشفاء.
كان الديوان الملكي قد أعلن اليوم الخميس مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية، عقب إجراء عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة.
#فيديو| #خادم_الحرمين_الشريفين يغادر المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ووقاه من كل مكروه ومتّعه بالصحة والعافية.#واس pic.twitter.com/dQFFPF48Mo
— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 30, 2020