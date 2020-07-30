بالصور.. لماذا اكتسى برجا المملكة والفيصلية باللون الأزرق هذه الليلة؟

اكتست بعض معالم العاصمة الرياض وإحدى الجهات الحكومية باللون الأزرق اليوم الخميس، احتفالا بمناسبة اهتمت بها المملكة وحرصت جهات عديدة على التوعية بشأنها.
وشارك برجا الفيصلية والمملكة وهيئة حقوق الإنسان بتلك الطريقة في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث نشرت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تلك الصور معلقة عليها “يمكنك أيضا أن تكون جزءاً من الحل! ساهم في نشر الوعي وبادر بالإبلاغ”.
وكان وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي قد ألقى كلمة بتلك المناسبة أكد فيها على أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص امتهان فاضح لكرامة الإنسان، واستهتار بالآداب والقيم الإنسانية والدينية.
وأوضح أنه محرم في جميع الأديان والدساتير والمواثيق العالمية، وأن المملكة أولت قضاياه اهتماماً بالغاً؛ منعاً لحدوثه وممارسته على أرضها، فأصدرت نظاماً لمكافحة جرائمه، وجعلت رؤية المملكة 2030 على رأس أولوياتها كرامة الإنسان والحفاظ عليها.
وفق “أخبار 24”.