نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. كيف كانت تخزن لحوم الأضحية قديماً قبل انتشار الثلاجات؟
31/07/2020   10:53 ص

بالفيديو.. كيف كانت تخزن لحوم الأضحية قديماً قبل انتشار الثلاجات؟

+ = -
1236

كشف الباحث أحمد الوشمي كيف كان أهل الجزيرة العربية قديماً يخزنون لحوم أضاحي العيد بعد ذبحها، قبل انتشار الثلاجات، والطريقة التي كانوا يحافظون بها على اللحم من التعفن.

وقال الوشمي إن عيد الأضحى معروف منذ القدم بأنه عيد اللحم، وكان الأهالي يبدأون علمية الذبح بعد انتهاء صلاة العيد، وكان ينظفون كل ما يستخرج من الأضحية ولا يرمون منه شيئاً، وكانوا يوزعون منه على الجيران والأقارب ويحتفظون بجزء منه لأنفسهم.

وأضاف أنهم كانوا يتناولون بعضاً من اللحم والباقي يخضع لعملية تسمى “القفر”، حيث يوضع اللحم في حوض مليء بالملح ويترك لمدة يومين حتى يتشبع من الملح وبعدها يعلق على حبل في غرفة علوية في المنزل.

وأوضح أن اللحم كان يترك لمدة شهرين وكان الملح يحافظ عليه من التعفن ولا يقربه الذباب أو النمل أو الزواحف، وكان بعض الأهالي يحبون تناوله نيئاً على هذه الحالة فكان له لذة، أو يطبخونه مع القرصان أو المرقوق. وفق “أخبار 24”.

وبين أن الأطفال كانوا يأكلون اللحم بكثرة في هذا اليوم لكنهم كانوا يمرضون بسبب عدم اعتياد معدتهم على اللحم، فكانوا يشعرون بآلام في المعدة وتظهر تقرحات على وجوههم، وكانت تعالج بواسطة وصفات شعبية.

بالفيديو.. كيف كانت تخزن لحوم الأضحية قديماً قبل انتشار الثلاجات؟

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885104779.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.