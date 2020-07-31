بالفيديو.. كيف كانت تخزن لحوم الأضحية قديماً قبل انتشار الثلاجات؟

كشف الباحث أحمد الوشمي كيف كان أهل الجزيرة العربية قديماً يخزنون لحوم أضاحي العيد بعد ذبحها، قبل انتشار الثلاجات، والطريقة التي كانوا يحافظون بها على اللحم من التعفن.
وقال الوشمي إن عيد الأضحى معروف منذ القدم بأنه عيد اللحم، وكان الأهالي يبدأون علمية الذبح بعد انتهاء صلاة العيد، وكان ينظفون كل ما يستخرج من الأضحية ولا يرمون منه شيئاً، وكانوا يوزعون منه على الجيران والأقارب ويحتفظون بجزء منه لأنفسهم.
وأضاف أنهم كانوا يتناولون بعضاً من اللحم والباقي يخضع لعملية تسمى “القفر”، حيث يوضع اللحم في حوض مليء بالملح ويترك لمدة يومين حتى يتشبع من الملح وبعدها يعلق على حبل في غرفة علوية في المنزل.
وأوضح أن اللحم كان يترك لمدة شهرين وكان الملح يحافظ عليه من التعفن ولا يقربه الذباب أو النمل أو الزواحف، وكان بعض الأهالي يحبون تناوله نيئاً على هذه الحالة فكان له لذة، أو يطبخونه مع القرصان أو المرقوق. وفق “أخبار 24”.
وبين أن الأطفال كانوا يأكلون اللحم بكثرة في هذا اليوم لكنهم كانوا يمرضون بسبب عدم اعتياد معدتهم على اللحم، فكانوا يشعرون بآلام في المعدة وتظهر تقرحات على وجوههم، وكانت تعالج بواسطة وصفات شعبية.
#فيديو الدارة |📺
ما هو “القِفِر” قديمًا؟ وكيف يُعمل؟قبل انتشار الثلاجة، وما هي آثار
“حومة الكبد” التي تصيب الأطفال بعد أكل اللحم في العيد الكبير؟ وماهي “الحسحسة”؟ في هذا التوثيقي الشفهي لـ #دارة_الملك_عبدالعزيز تفاصيل دقيقة أخرى عن يوم #عيد_الأضحى_المبارك pic.twitter.com/H3XH5jFrCs
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) July 30, 2020