شاهد.. خطبة وصلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام

أدى عدد محدود من المصلين صلاة العيد في المسجد الحرام بمكة المكرمة اليوم (الجمعة)، واستمعوا لخطبة يوم العيد التي ألقاها إمام وخطيب الحرم المكي الشيخ عبدالله الجهني.
وحرص المصلون على الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث ارتدى الجميع الكمامات والتزموا بالتباعد الاجتماعي.
وهنأ الشيخ عبدالله الجهني خلال خطبة عيد الأضحى الأمة الإسلامية بهذه المناسبة، وأشاد بقرار حكومة المملكة بإقامة فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة بسبب جائحة كورونا، حيث أكد أن حكومة المملكة ارتأت ذلك حفاظًا على سلامة الحجاج والذي هو مقاصد الشريعة الإسلامية.
وأكد أن هذه الجائحة أيقظت الهمم ونبهت العقول وحركت النفوس للرجوع إلى الله والالتجاء إليه، مشدداً أنه على المسلم ألا يترك مجالاً للإرجافات والدعاية التي تسعى لتفريق الجماعة وتشتيت الشمل وتمزيق الأخوة وقطع حبل الترابط.
صلاة #عيد_الأضحى المبارك من #المسجد_الحرام بمكة المكرمة لعام 1441. #حج1441 #بسلام_آمنين pic.twitter.com/clWPb0Bsnn
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 31, 2020
فيديو | خطيب #المسجد_الحرام: لظروفٍ استثنائية تمر بالعالم بانتشار جائحة #كورونا ارتأت #المملكة إقامة فريضة #الحج بأعداد محدودة حفاظاً على أمن وسلامة الحجاج وهذا من مقاصد الشريعة الإسلامية#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/ycixr0xezX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 31, 2020
فيديو | خطيب #المسجد_الحرام: هذه الجائحة أيقظت الهمم ونبهت العقول وحركت النفوس للرجوع إلى الله والالتجاء إليه#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/SJlC8uj79y
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 31, 2020
فيديو | خطيب #المسجد_الحرام: على المسلم ألا يترك مجالاً للإرجافات والدعاية التي تسعى لتفريق الجماعة وتشتيت الشمل وتمزيق الأخوة وقطع حبل الترابط #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/1so2NUVm4Q
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 31, 2020
#بسلام_آمنين | فضيلة الشيخ د. عبدالله بن عواد الجهني: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم أُنصر جُندنا في الحد الجنوبي وأنصرهم على الطغاة الظالمين. #حج1441 #عيد_الأضحى pic.twitter.com/uvOnDWm1Ia
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 31, 2020
وفق “أخبار 24”.