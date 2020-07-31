نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. خطبة وصلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام
31/07/2020   10:53 ص

شاهد.. خطبة وصلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام

+ = -
833

أدى عدد محدود من المصلين صلاة العيد في المسجد الحرام بمكة المكرمة اليوم (الجمعة)، واستمعوا لخطبة يوم العيد التي ألقاها إمام وخطيب الحرم المكي الشيخ عبدالله الجهني.

وحرص المصلون على الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث ارتدى الجميع الكمامات والتزموا بالتباعد الاجتماعي.

وهنأ الشيخ عبدالله الجهني خلال خطبة عيد الأضحى الأمة الإسلامية بهذه المناسبة، وأشاد بقرار حكومة المملكة بإقامة فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة بسبب جائحة كورونا، حيث أكد أن حكومة المملكة ارتأت ذلك حفاظًا على سلامة الحجاج والذي هو مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأكد أن هذه الجائحة أيقظت الهمم ونبهت العقول وحركت النفوس للرجوع إلى الله والالتجاء إليه، مشدداً أنه على المسلم ألا يترك مجالاً للإرجافات والدعاية التي تسعى لتفريق الجماعة وتشتيت الشمل وتمزيق الأخوة وقطع حبل الترابط.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. خطبة وصلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885104781.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.