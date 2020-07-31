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أخبار محلية > تسهم في متابعة الحجر المنزلي الذي تعهد به الحاج.. تعرف على مزايا أسورة “تطمن” الذكية
31/07/2020   10:56 ص

تسهم في متابعة الحجر المنزلي الذي تعهد به الحاج.. تعرف على مزايا أسورة “تطمن” الذكية

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شهدت مناسك حج هذا العام العديد من الإجراءات الاحترازية من أجل الوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وارتدى الحجاج أسورة “تطمن” في المعصم، وهي أسورة ذكية، ومتصلة بهاتف الحاج بواسطة تقنية البلوتوث، وتمتاز بخفة الوزن مع سير مريح في المعصم، وتستخدم لمرة واحدة لـمدة 30 يوما كحد أقصى دون حاجة لإعادة الشحن.

وتساعد هذه الإسورة، وفقا لصحيفة “عكاظ”، في تسهل تنظيم تحركات الحجاج، كما تطلق تنبيها مباشراً حال فقدان الاتصال بها أو العبث بها أو محاولة التخلص منها، وسيتم الاستفادة منها أيضا في تنظيم الحجر المنزلي الذي تعهد به الحجاج عقب الانتهاء من شعيرة الحج.

تسهم في متابعة الحجر المنزلي الذي تعهد به الحاج.. تعرف على مزايا أسورة “تطمن” الذكية

أخبار محلية
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