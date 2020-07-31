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أخبار محلية > بالفيديو والصور.. أمراء المناطق يؤدون صلاة عيد الأضحى
31/07/2020   10:56 ص

بالفيديو والصور.. أمراء المناطق يؤدون صلاة عيد الأضحى

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أدى أمراء المناطق صلاة عيد الأضحى المبارك وسط الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية المعتمدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وفي الرياض، أدى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبد الله.

وتقدم أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، جموع المصلين لأداء صلاة العيد بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، كما أدى أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، مع جموع المصلين الصلاة بالمسجد النبوي الشريف.

وفي الدمام، أدى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، صلاة عيد الأضحى، وكذلك أدى أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبد العزيز، الصلاة مع جموع المصلين، في حين أمّ المصلين المستشار الخاص لسموه، الشيخ عوض الأسمري. وفق “أخبار 24”.

وقام أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل، بأداء الصلاة بجامع الأمير عبد الإله بن عبد العزيز بمدينة بريدة.

وقد حرص أمراء المناطق وجموع المصلين على مراعاة الإجراءات الاحترازية، والتي منها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بترك مسافات بين المصلين.

أمراء المناطق يؤدون صلاة عيد الأضحىأمراء المناطق يؤدون صلاة عيد الأضحىأمراء المناطق يؤدون صلاة عيد الأضحىأمراء المناطق يؤدون صلاة عيد الأضحىأمراء المناطق يؤدون صلاة عيد الأضحىأمراء المناطق يؤدون صلاة عيد الأضحىأمراء المناطق يؤدون صلاة عيد الأضحىأمراء المناطق يؤدون صلاة عيد الأضحىأمراء المناطق يؤدون صلاة عيد الأضحىأمراء المناطق يؤدون صلاة عيد الأضحىأمراء المناطق يؤدون صلاة عيد الأضحى

بالفيديو والصور.. أمراء المناطق يؤدون صلاة عيد الأضحى

أخبار محلية
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