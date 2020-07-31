أزاحت شركة “سايك موتورز” الصينية الستار عن إحدى سيارات علامة “Maxus”، والتي تأتي بشكل جذاب وهيكل قوي يخطف أنظار عشاق سيارات البيك آب.
وأطلقت الشركة على السيارة الجديدة اسم Maxus T80، والتي يأتي تصميمها وفقا لأحدث معايير الأيروديناميكية، حيث منحت السيارة واجهة أمامية عملاقة مطلية بالكروم.
كما تمتلك مصابيح خلفية كبيرة صممت بشكل غير مسبوق، فضلا عن إطارات عملاقة تستطيع اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة، ونظام ملتيميديا متطور قادر على الاتصال لاسلكيا مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية.
وطرحت الشركة، وفقا لموقع “روسيا اليوم”، السيارة بمحركات ديزل عادية بسعة 2.8 لتر وعزم 150 حصانا، وبمحركات ديزل توربينية بسعة لترين وعزم 163 حصانا، وبعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 أو 7 مراحل.
وفق “أخبار 24”.