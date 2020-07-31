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أخبار محلية > “سلامتك جتنا مع العيد عيدين”.. قصيدة للشاعر الحارثي في الملك سلمان (فيديو)
31/07/2020   5:33 م

“سلامتك جتنا مع العيد عيدين”.. قصيدة للشاعر الحارثي في الملك سلمان (فيديو)

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ألقى الشاعر مشعل الحارثي، قصيدة ابتهاجاً بسلامة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة مغادرته المستشفى أمس (الخميس) بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

وقال الشاعر في قصيدته:

يا سيدي سلمان شوفتك بالعين .. عن بعد تفرق يا طليق الحجاجي

وقصيدة تاقف على المنبر سنين .. لا بد تخضع لك وتعدل مزاجي

راضين باللي قدر الله راضين .. ولا على حكم الإله احتجاجي

ولو كان مرتنا من الضيق يومين .. فيها الفرح مالاج والهم لاجي

سلامتك جتنا مع العيد عيدين.. زدنا بشوفك فرحة وابتهاجي

لا زان حالك سيدي كل شي يزين .. ويزيد للصبح السعيد انبلاجي

وكان خادم الحرمين الشريفين أجرى الخميس قبل الماضي عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة، وقد تكللت بالنجاح.

وفق “أخبار 24”.

“سلامتك جتنا مع العيد عيدين”.. قصيدة للشاعر الحارثي في الملك سلمان (فيديو)

أخبار محلية
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