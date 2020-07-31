استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم (الجمعة)، شيوخ القبائل والمعرفين والعمد وأعضاء مجلس المنطقة والمجالس البلدية، وجموعا من المواطنين الذين قدموا التهاني والتبريكات لسموه بحلول عيد الأضحى المبارك.
ورفع الأمير التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن منّ الله عليه بالشفاء ومغادرته المستشفى يوم أمس (الخميس).
وأكد أن مشاعر المواطنين كانت مع خادم الحرمين الشريفين منذ اللحظات الأولى لدخوله للمستشفى، وأن قلوبهم تنبض حبا وولاء له، مثمناً الجهود التي تبذلها الحكومة لإنجاح حج هذا العام.
وفق “أخبار 24”.