تضم 53 قطعة مذهبة ويصنعها 220 عاملاً.. تعرف على أبرز مواصفات كسوة الكعبة ومراحل تبديلها

حظيت كسوة الكعبة على مدار العقود الماضية باهتمام بالغ نظراً لأهميتها التاريخية ومكانتها العظيمة في نفوس المسلمين.
وقد خصصت المملكة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث تحتوي الكسوة على نحو 53 قطعة مذهبة منها 16 قطعة للحزام، و7 قطع تحت الحزام، و4 صمديات، و17 قنديلا، و5 قطع لستارة الباب، وقطعة للركن اليماني، و2 كينار، وحلية الميزاب.
ويبلغ عرض قماش كسوة الكعبة، نحو 13 متراً، من جهة باب إبراهيم، ونحو 12 متراً، و11 مترا من جهة الركنين، و10 أمتار من جهة الحجر الأسود، بينما يبلغ ارتفاع الكعبة نحو 14 مترا، ويتولى صناعتها 220 صانعا وفنيا، بجانب تخصيص فريق من قبل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة للعناية بالكسوة على مدار الساعة.وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن كسوة الكعبة يتم تبديلها على 4 مراحل، تتمثل في رفع الثوب القديم، ونزع المذهبات، واستبدال الثوب القديم من خلال الجديد، وأخيراً إسدال الكسوة، وتستغرق عملية التبديل من 3 إلى 4 ساعات، ويستخدم في التبديل عدة أدوات، منها أدوات خياطة، وخيوط حريرية، وقفازات، ورافعات لرفع ثوب الكعبة.