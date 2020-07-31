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أخبار محلية > بالفيديو.. “الوليد للإنسانية” تُعلن أسماء مستفيدي الدفعة الـ13 لمشروعَي الإسكان والسيارات
31/07/2020   5:36 م

بالفيديو.. “الوليد للإنسانية” تُعلن أسماء مستفيدي الدفعة الـ13 لمشروعَي الإسكان والسيارات

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أعلنت مؤسسة الوليد للإنسانية، والتي يرأس مجلس أمنائها الأمير الوليد بن طلال، اليوم (الجمعة)، أسماء الدفعة الـ13 من مستفيدي مشروعها الإنساني الخاص بالإسكان والسيارات.

وأوضح الأمير الوليد بن طلال أن إجمالي المستفيدين من المشروعين بلغ 26 ألف مستفيد ومستفيدة، من بينهم 16,5 ألف من مستفيدي الإسـكـان، ونحو 10 آلاف من مستفيدي السيارات.

ومن جهتهم، أشاد مستفيدو المشروع بمساعدات مؤسسة الوليد للإنسانية، مؤكدين أن خطوات التقديم كانت ميسرة بالنسبة لهم.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الوليد للإنسانية” تُعلن أسماء مستفيدي الدفعة الـ13 لمشروعَي الإسكان والسيارات

أخبار محلية
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