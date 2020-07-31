بالفيديو.. “الوليد للإنسانية” تُعلن أسماء مستفيدي الدفعة الـ13 لمشروعَي الإسكان والسيارات

أعلنت مؤسسة الوليد للإنسانية، والتي يرأس مجلس أمنائها الأمير الوليد بن طلال، اليوم (الجمعة)، أسماء الدفعة الـ13 من مستفيدي مشروعها الإنساني الخاص بالإسكان والسيارات.
وأوضح الأمير الوليد بن طلال أن إجمالي المستفيدين من المشروعين بلغ 26 ألف مستفيد ومستفيدة، من بينهم 16,5 ألف من مستفيدي الإسـكـان، ونحو 10 آلاف من مستفيدي السيارات.
ومن جهتهم، أشاد مستفيدو المشروع بمساعدات مؤسسة الوليد للإنسانية، مؤكدين أن خطوات التقديم كانت ميسرة بالنسبة لهم.
بفضل الله تعالى، نُعلن الدفعة 13 لمشروعَيّ #الوليد_للإنسانية_للإسكان_والسيارات من خلال @Alwaleed_Philan ليصل مجموع المستفيدين الى 26,865 مستفيد ومستفيدة
رابط لائحة المستفيدين:https://t.co/Tk3BhQsZ1P
مستفيدي الإسـكـان: 16,545
مستفيدي السيارات: 10,320 pic.twitter.com/9FjoLPn96M
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) July 31, 2020
وفق “أخبار 24”.