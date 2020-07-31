“الشؤون الإسلامية” تعلن نجاح خطتها في مزدلفة ومسجد المشعر الحرام

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجاح خطتها الاحترازية الوقائية في مشعر مزدلفة، وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شهدت أروقة المشعر الحرام انسيابية دخول وخروج الحجاج، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية.
وأكد مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عضو لجنة المكتب التنفيذي لأعمال الوزارة في الحج الدكتور عبد الله الجويبري، نجاح خطة الوزارة في مشعر مزدلفة، رافعاً شكره للقيادة الرشيدة، لحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات، لراحة ضيوف الرحمن، وتسخير كافة قطاعات الدولة.وفق “أخبار 24”.
وأوضح الجويبري أن الوزارة هيأت مساجد المشاعر ومرافقها، وجهزتها بالسجاد الفاخر، كما وفرت أجهزة قياس الحرارة، إلى جانب إسناد تعقيم المواقع إلى شركات متخصصة في التعقيم بتقنية الأوزون قبل وأثناء وصول ضيوف الرحمن إلى المشاعر، حتى مغادرتهم وفق (البروتوكولات) الصحية المعتمدة.
وقدم الجويبري شكره لجميع الفرق الميدانية والعاملين في المشاعر القائمين على تنظيم دخول الحجاج.