مدير مستشفى الدلم يرفع التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1441 هــ

رفع سعادة الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم ، باسمه ونيابة عن منسوبي المستشفى و القطاع الصحي بمحافظة الدلم ، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهما الله – و لمعالي الدكتور توفيق الربيعة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك للعام1441 هـ.
و عبر الدكتور الدخيني عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على ما توليه من رعاية واهتمام لتطوير الخدمات المقدمة للمرضى ، بما يسهم في بناء مجتمع صحي يواكب ويدعم التنمية في المملكة وتطورها ويسير بها بخطى ثابتة نحو رؤية المملكة. كما دعى الله أن يديم على بلادنا أمنها و أمانها و عزها و رخائها، وأن يعيننا على تحقيق تطلعات ولاة الأمر وطموحاتهم، وأن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الأمين ، الصحة والعافية ويحفظهم من كل مكروه.