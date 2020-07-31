عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .
اسم المستخدم
كلمة المرور
نشرت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتنقية صوراً التقطت صباح اليوم (الجمعة) بالأقمار الصناعية للمشاعر المقدسة.
وأظهرت الصور التي التقطت بواسطة مركز الاستشعار عن بُعد مشعر منى، حيث يقضي الحجيج أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات.
وفق “أخبار 24”.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885104866.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2020 kharjhome1.com All Rights Reserved.
الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج