نشرت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتنقية صوراً التقطت صباح اليوم (الجمعة) بالأقمار الصناعية للمشاعر المقدسة.

وأظهرت الصور التي التقطت بواسطة مركز الاستشعار عن بُعد مشعر منى، حيث يقضي الحجيج أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات.

صور للمشاعر المقدسة بالأقمار الصناعية

وفق “أخبار 24”.