المسلخ المبتكر في الخبر.. الذبح والتسليم وأنت في سيارتك (فيديو)

ابتكرت أمانة المنطقة الشرقية المسلخ المبتكر وهو الأول من نوعه في محافظة الخبر بمساحة 60 مترا مربعا ويتسع لـ 15 أضحية بهدف التخفيف وتقليل الزحام في أيام عيد الأضحى المبارك.
ويتواجد المسلخ المبتكر في حي العليا غرب الخبر، وفي حي العزيزية، وفي حي الراكة شمال الخبر، حيث يتيح المسلخ للمستفيد ذبح أضحيته وتسلمها وهو في سيارته، ويمكن خدمة 8 مستفيدين في نفس الوقت.
وتوفر المنطقة الشرقية في محافظاتها 10 من المسالخ المبتكرة، إضافة إلى 16 مسلخا آخرين خلال العيد.
فيديو | المسلخ المبتكر .. الأول من نوعه في #الخبر لتخفيف الازدحام#الإخبارية pic.twitter.com/YhOoARHhzG
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 31, 2020