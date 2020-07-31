تصدر وسم “الغيبوبة الجماعية” الترند اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعدما شارك فيه مغردون كثيرون عبروا عن وضع وأحوال البعض يوم العيد، ممن ينامون نوماً عميقاً بدلاً من الاحتفال بالعيد.
ورغم التزام البعض بتهنئة العيد لأسرهم وأقاربهم وكبار السن إلا أنهم سريعاً ما فزعوا إلى النوم بعد سهر طويل وإرهاق ليلة العيد، وظهر ذلك في الصور والمقاطع الطريفة التي عبرت عما يشعرون به من “غيبوبة” يعجزون معها على مواصلة الاستيقاظ.
ويمثل تعبير “الغيبوبة الجماعية” سخرية واضحة من وضع هؤلاء، خاصة مع نشر صور لبعضهم ممن ناموا في أي مكان يتاح لهم.
وفق “أخبار 24”.