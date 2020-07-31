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أخبار محلية > لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟ مدير فرع الشؤون الإسلامية بمكة يُجيب
31/07/2020   11:07 م

لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟ مدير فرع الشؤون الإسلامية بمكة يُجيب

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أجاب مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة الدكتور سالم الخامري عن سبب تسمية أيام التشريق – وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر – بهذا الاسم.

وقال إن سبب التسمية هي أن الحجاج في قديم الزمان عند ذبح الهدي والأضاحي كانوا يقطعون اللحم إلى أجزاء ثم يشرقونها في الشمس، وكان ذلك اللحم غذاءهم، ويستفيدون منه في رحلة العودة إلى بلدانهم بعد الحج.

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن إيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، فالحاج في هذه الأيام ينعم بالأكل والشرب من لحوم الأضاحي، وبنعيم الروح وهو ذكر الله جل وعلا.

وفق “أخبار 24”.

لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟ مدير فرع الشؤون الإسلامية بمكة يُجيب

أخبار محلية
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