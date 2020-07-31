لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟ مدير فرع الشؤون الإسلامية بمكة يُجيب

أجاب مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة الدكتور سالم الخامري عن سبب تسمية أيام التشريق – وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر – بهذا الاسم.
وقال إن سبب التسمية هي أن الحجاج في قديم الزمان عند ذبح الهدي والأضاحي كانوا يقطعون اللحم إلى أجزاء ثم يشرقونها في الشمس، وكان ذلك اللحم غذاءهم، ويستفيدون منه في رحلة العودة إلى بلدانهم بعد الحج.
وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن إيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، فالحاج في هذه الأيام ينعم بالأكل والشرب من لحوم الأضاحي، وبنعيم الروح وهو ذكر الله جل وعلا.
#بسلام_آمنين | سبب تسمية أيام التشريق بهذا الاسم
مع د. سالم الخامري – مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة. #حج1441 #عيد_الأضحى pic.twitter.com/EMaayWXu4O
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 31, 2020
وفق “أخبار 24”.