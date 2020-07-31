رواشين جدة تحكي تاريخ العمارة قبل أكثر من قرن.. وبيت “نور ولي” شاهد على ذلك

يستمتع زائر جدة ببيوتها القديمة وخاصة الرواشين التي تزينها معبرة عن ماضيها العريق، خاصة في بيت “نور ولي” التاريخي في حارة اليمن، المبني قبل 150 عاماً وفق الطراز المعماري التقليدي الجميل.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية تقريراً مصوراً عن البيت، بينت فيه أن نوافذه الخشبية الخارجية ما زالت محتفظة برونقها وألوانها، وهو الذي يضم 15 غرفة، منها المكتب التجاري للعائلة إضافة لعدة قاعات وغرف كبيرة.
ويُلاحظ تشابه مباني جدة قديماً في عدد طوابقها، بارتفاع بين 4 و5 طوابق، وواجهاتها المصنوعة من خشب الساج الهندي والجاوي الذي يوفر التهوية الطبيعية للمنازل، حيث لم يكن استخدام الزجاج شائعاً حينها.
واستخدم أهالي جدة وقتها الرواشين والمشربيات المزخرفة لتغطية النوافذ، أما الأبواب فكانت تصنع من لوحين ثقيلين من خشب الساج وفيها فتحة صغيرة للرؤية.
واشتمل البيت على فتحات خاصة خارجه يفرغ فيه السقاؤون الماء دون الدخول إليه وهو مصمم بشكل هندسي لا يتوفر في كل البيوت آنذاك، حيث كان في أسفله بئر وفي أعلى السطح مزراب تمر من خلاله مياه الأمطار عند هطولها إلى صهريج أرضي.
ويطل بيت نور ولي على الشارع الفاصل بين حارة اليمن والمظلوم، ويتكون من أربعة طوابق مبنية من الحجر المنقبي حسب نمط العمارة القديم في جدة.
وفق “أخبار 24”.