“الخرج اليوم” تهنئ قرّاءها والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك

يسر أسرة تحرير صحيفة “الخرج اليوم” الالكترونية أن تتقدم بخالص التهاني التبريكات لكافة قراء الصحيفة والأمة العربية والإسلامية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وترفع أسرة صحيفة “الخرج اليوم” الالكترونية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – بمناسبة خروجه من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد نجاح العملية الجراحية -بفضل الله ومنته- وبمناسبة عيد الأضحي المبارك.
سائلين المولى – عز وجل – أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وعلى الوطن أمنه ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة – أيدها الله -.