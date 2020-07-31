توفي صباح اليوم الجمعة أقدم مرشد ودليل سياحي في المملكة عن عمر ناهز 90 عاماً، بعد معاناته من المرض وإصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19.
وكان “العم سعيد بن جمعان” الشهير بـ “أبو سند”، يجيد التحدث بعدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، رغم أنه أُمي لا يقرأ ولا يكتب، وعمل في مجال السياحة بمنطقة نجران، لتعريف زوار السعودية بتاريخها وتراثها.
ومرض “أبو سند” مؤخرا بالتهاب في الرئة، وفقا لـ “العربية”، إلا أنه كان مشتاقا للعودة للعمل والتنقل بين الأماكن الأثرية، لما لديه من معرفة كبيرة بالتراث، بجانب بساطته وعفويته في التعامل.
يذكر أن “أبو سند” لديه 7 أبناء و6 بنات، وكلهم متزوجون ولديهم أبناء، إلا أن أحدا منهم لم يرث المهنة عن والده.